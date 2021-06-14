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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı otelden görüntüler - Otel önünde Türk bayrakları ile bekleyenler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini bekleyen Türk vatandaşlarına el sallaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin otele girişleriCumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandıBRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel 'de konaklayacağı otele geçti.Erdoğan, otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra konaklayacakları otele girdi.Bu arada, Belçika'da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen Filistinli Sadam Oubidat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu görmek için otelinin önüne geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını dile getiren Oubidat, "Arap ülkeleri bize yapılanlara karşı sessiz kalıp, saklanırken, Erdoğan her zaman bizim için mücadele etti. İslam dünyasının onu örnek alması gerekiyor. Geleceğini duyduğumda çok heyecanlandım ve onu görme fırsatını kaçıramazdım, bu yüzden buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Bidat İslam Makam Aracı 

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