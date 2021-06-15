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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BRÜKSEL - Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme

BRÜKSEL - Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme

- Biden'ın gelişi - Karşılama detayları - Toplu fotoğraf çekimi - Biden'ın gazetecinin sorusunu yanıtlaması - "Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum"BRÜKSEL (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB - ABD Zirvesi için Belçika 'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

Misyon Çekim Başkent 

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