BRÜKSEL - Belçika'da Kovid-19 salgını gerekçesiyle ibadethanelerdeki 15 kişi sınırlaması protesto edildi
- Protestocuların taşıdığı dövizler - Protestocuların basın açıklaması yapmasıBelçika'da Kovid - 19 salgını gerekçesiyle ibadethanelerdeki 15 kişi sınırlaması protesto edildiBRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel 'de, farklı dinleri temsil eden 100 kişilik grup, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle ibadethanelerde 15 kişi sınırlamasının tekrar gözden geçirilmesi için gösteri düzenledi. Merkezi tren istasyonu önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, Belçika hükümetinin, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ibadethanelerde 15 kişi sınırlaması kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bu zor günlerde anlam ve maneviyat ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissediliyor." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "Bu nedenle ibadethanelerde mevcut 15 kişi sınırlamasının eski haline getirilerek, 10 metrekareye bir kişi standardının uygulanmasını hükümetten talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.Belçika'da kilise, cami ve sinagoglarda aylardır aynı anda en fazla 15 kişi toplanabiliyor.Dini temsilciler, ibadethanelerde 10 metrekareye bir kişi standardının hayata geçirilmesinin, "dini uygulama için daha az kısıtlayıcı ve aynı zamanda halk sağlığını daha koruyucu olacağını" düşünüyor.
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