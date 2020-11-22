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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BRÜKSEL - Belçika'da kadına şiddet protesto edildi

BRÜKSEL - Belçika'da kadına şiddet protesto edildi

- Yüzlerce kadının merkez tren garı önünde toplanması - Protesto gösterisinde slogan atılması - Kadınların taşıdığı dövizlerBelçika'da kadına şiddet protesto edildiBRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel 'de merkez tren garı önünde toplanan yüzlerce kişi, kadına yönelik şiddete karşı gösterisi düzenledi.
Başta başkent olmak üzere ülkenin birçok şehrinde yüzlerce gösterici, kadına şiddete karşı dikkati çekmek için eş zamanlı protesto gösterisi yaptı. Brüksel , Liege, Anvers, Gent, Hasselt, Mons ve Kortrijk gibi kentlerde seslerini duyurmak isteyen kadınlar "artık yeter" sloganları attı. Başkentteki merkez tren garı (Gare Central) önünde kadın hakları alanında çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen gösteriye katılanlar, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmamasını talep etti.

Protesto Kadın Hakları Sivil Toplum Başkent Kadına Şiddet 

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