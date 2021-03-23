BRÜKSEL - ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz'
BRÜKSEL - ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz" - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklaması - ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamasıBRÜKSEL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahında “Transatlantik Bağı Güçlendirmek” konulu bir sohbet toplantısı düzenledi. Blinken burada Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına" dedi.
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