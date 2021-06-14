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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BRÜKSEL - ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya 'yanınızdayız' mesajı

BRÜKSEL - ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya 'yanınızdayız' mesajı

BRÜKSEL - ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya "yanınızdayız" mesajı - Biden'ın araç konvoyunun gelişi - Görüşmeden detaylarBRÜKSEL (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'ya mesaj göndererek "ABD yanınızdadır." dedi.
Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi.

Biden, "NATO ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.
Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesinin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu vurgulayan Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Avrupa için devreye girdiğini hatırlattı.Biden, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." ifadesini kullandı.Joe Biden, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'e katıldığını sözlerine ekledi.

Araç Konvoyu 

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