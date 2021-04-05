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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı

- Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı

Kızılay tarafından yapılan briket evler drone detay

İç Savaş Gesi İdlib Çocuk Parkı 

-Briket evlerde yaşayan çocuklar detay
-Park drone detay
-Parkta oynayan çocuklar detay
-Kerem Kınık'ın açıklaması
-Parkta açılış detay

( İDLİB ) İDLİB

- Türk Kızılayı, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde inşasını tamamladığı briket evlerden 784'üne bugün aileleri yerleştirmeye başladı.
Proje kapsamında briket evlerin yanlarına yapılan çocuk parklarında birçoğu iç savaş sırasında dünyaya gelen çocuklardan bazıları ilk kez bir parkta oyun oynadı. İdlib'in Meşhed Ruhin bölgesinde Türk Kızılay'ı tarafından yapımına başlanıp bitirilen briket evler düzenlenen açılış merasimiyle ailelere teslim edildi. Briket ev projesi içine 2 çocuk parkı da yapıldı. İç savaş sırasından hayata gözlerini açan birçok çocuk, ilk kez bir parkta oyun oynadı. Büyük mutluluk yaşayan çocukların eğlendikleri görüldü.
Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Kerem Kınık, kurdukları kentlerin içerinde bulunan birçok tesis gibi parklarda oynayarak, şenlenen, güçlenen yavrularımız yaşadıkları savaşın travmalarını zihinlerinden sileceklerini kaydetti.
Burada hayata tutunarak yaşayan çocukların ileride büyüyüp Suriye’nin geleceğini güvenli bir şekilde sahip çıkarak şekillendireceklerini vurgulayan Kınık, "Kötü günlerinde, zor günlerinde ellerini tutan kardeşlerini hiç unutmayacaklar" dedi.
Kınık, Suriye’de kurdukları briket evlerdeki amaçlarının, sırtını duvara yaslayamayan, çadırlarda muşambanın altında üşüyen hayata tutunmaya çalışan her insanın başını sıcak bir yuvaya sokmak olduğunu kaydetti.

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