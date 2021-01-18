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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Brezilyalı orkestra şefinden Antalya sokaklarında trompet resitali

Brezilyalı orkestra şefinden Antalya sokaklarında trompet resitali

SOKAKTA MÜZİK DİNLETİSİNDEN GENEL VE DETAY

Müzikal Paşalı Orkestra Şefi Bulduk 

-VATANDAŞLARIN İZLEMESİ
-PASSERALLİ DETAY
-PASSERALLİ TÜRKÇE KONUŞMA
-PASSERALLİ İNGİLİZCE AÇIKLAMA
-DİNLETİDEN DETAY
-FAZIL ERDOĞAN RÖP
-FURKAN BÜYÜKBALLI RÖP
-PASSERALLİ TÜRKÇE PARÇA ÇALMASI

( ANTALYA ) -- Brezilya’dan gelerek Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yerleşen orkestra şefi Tadeu Passarelli, ilçe sokaklarında trompetiyle müzik dinletisi sunuyor. ANTALYA

- Brezilya’da yıllarca orkestra şefliği yapan Tadeu Passarelli, bir arkadaşının vesilesiyle kısa bir süre önce Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yerleşti. Gazipaşa’nın doğasını ve insanını çok sevdiğini belirten Passarelli, ilçe halkına müzik dinletisi sunmaya karar verdi. Gazipaşa’yı çok egzotik bulan Passarelli, pandemi nedeniyle moralinin bozuk olduğunu düşündüğü ilçe halkına trompetiyle moral vermek için hergün farklı noktalarda müzik dinletisi sunuyor.Mehmet Oğuz Bulvarında bir dükkânın merdivenine kurduğu ses sistemiyle gelen geçenlere Charlie Parker ve Bach’ın eserlerini seslendiren Passarelli’yi kaldırımdan geçenler ilgiyle dinledi. Sokak sanatçısı Pasarelli Gazipaşa’da kaldığı sürece çok azda olsa Türkçe öğrendiğini belirterek, “Ben Tadeu Passarelli Brezilyalı orkestra şefiyim piyano, org, trombet ve elektrogitar çalabiliyorum. Senin içinde çalmak istiyorum” diyerek duygularını Türkçe ifade etti.
Passarelli, “Gazipaşa’ya yaklaşık bir ay önce geldim. Burayı çok sevdim. İnsanları çok iyi ve burası çok egzotik. Ülke ülke gezdim en sonunda buraya yerleşmeye karar verdim. Müzik işi ile uğraşıyorum. Orkestra şefiyim. Piyano konserleri veriyorum. Bach’ın eserlerini sokakta seslendiriyorum, tepkilere bakıyorum. Vakit buldukça buna devam edeceğim” dedi.
Brezilyalı sokak sanatçısı caddeden geçenlerin büyük beğenisi topladı. Caddeden geçen Gazipaşalı Fazıl Erdoğan, “Adam trompetle halkımıza güzel bir müzikal sunuyor. Vatandaş değerlendirsin en azından kulakların pası gider. Güzel bir tarz, bizde dinliyoruz. Gazipaşa'ya böyle çeşit insanlar gelse tabi iyi olur. Halk en azından bilinçlenir” dedi.
Caddeden geçen Furkan Büyükballı sanatçıdan biraz yakınarak, “Gazipaşa'ya renk kattı güzel yani devam etsin. Ama sadece bir ricam var. Sabahları evin önünde çalmasın” ifadelerini kullandı. Daha sonra Brezilyalı sokak sanatçısı Passeralli bir vatandaşın isteği üzerine Türk sanatçı Irmak Arıcı’nın “Yağmurum Ol” adlı eserini çaldı. Passeralli büyük beğeni topladı. (AMT-
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