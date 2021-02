-Acre sokaklarından detay



(RIO DE JANEIRO) - Brezilya’nın Acre eyaletinde selden 100 bin kişi etkilendi- Acre’de acil durum ilan edildi RIO DE JANEIRO



- Brezilya’nın Acre eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel baskınlarından 100 bin kişi etkilendi. Korona virüs salgını, dang humması ve sınırında bulunduğu Peru’dan mülteci akınları ile mücadele eden Acre eyaletinde acil durum ilan edildi. Brezilya’nın Acre eyaleti şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketi ile mücadele ediyor. Sel felaketinin yanı sıra korona virüs salgını, dang humması ve sınırında bulunduğu Peru’dan mülteci akınları ile de mücadele eden Acre eyaletinde Vali Gladson Cameli, eyaletteki 10 şehirde nehirlerin taşması nedeniyle yerel acil durum etti. Daha sonra eyaletin başkenti Rio Branco'nun yanı sıra Cruzeiro do Sul, Feijo, Jordao, Mancio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa, Rosa do Purus, Sena Madureira ve Tarauaca’da genel acil durum ilan edildi. Sel felaketinden en 100 bin kişinin etkilendiği açıklandı. Acre sadece sel ile mücadele etmiyor Acre eyaleti yalnızca korona virüs salgını ile mücadele etmiyor. Hastanelerdeki doluluk nedeniyle COVID-19 bağlı can kayıplarında büyük bir artış var. Korona virüs salgının yanı sıra dang humması da eyaletin mücadele ettiği bir diğer kriz. Yetkililer tarafından, Rio Branco'daki dang humması vaka sayısında artış görüldüğü ve 8 bin 600 şüpheli vakanın olduğu aktarıldı. Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yarın eyaleti ziyaret etme kararı aldı.



loading...