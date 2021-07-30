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- Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın

- Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın

depodan yükselen alevler

İtfaiye Aracı Yangın Gesi Hükümet Yükselen 

-söndürme çalışmaları

(SAO PAULO) SAO PAULO

- Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan ve federal hükümete ait ulusal film enstitüsünün (Cinemateca) deposu alev alev yandı. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Güney Amerika’nın en büyük film koleksiyonuna ev sahipliği yapan ve federal hükümete ait olan ulusal film enstitüsünün deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Film, sinema belgesi ve antika projektörlerin saklandığı deponun önemli bir bölümü alevlere teslim oldu. Yangına 15 itfaiye aracı ve 50 itfaiyeci ile müdahale edilirken, depodaki zarara ilişkin bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl aynı depoyu vuran sel suları, koleksiyonun bir kısmına zarar vermişti.
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