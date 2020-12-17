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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Brezilya’da Sel Felaketi: En Az 10 Ölü, 20 Kayıp

- Brezilya’da Sel Felaketi: En Az 10 Ölü, 20 Kayıp

Selin etkilediği yerlerden görüntüler

(RIO DE JANEIRO) - Brezilya’da sel felaketi: En az 10 ölü, 20 kayıp RIO DE JANEIRO

Güvenli Bölge Sel Felaketi Şiddetli Yağış Şehir İçi İtfaiyeciler 


- Brezilya’nın güneyini etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu. Brezilya’nın güneyini etkileyen şiddetli yağışlar özellikle Santa Catarina eyaletinde etkisini gösterdi. Eyalete bağlı Presidente Getlio şehrinin gönüllü itfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 10 cesede ulaşıldığı kaydedilirken, 20 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Gönüllü itfaiyecilerin komutanı Alex Lima, “Presidente Getlio şehrinde kaotik bir durum söz konusu. Sel nedeniyle 100'den fazla çağrı aldık. Su basan evler, sürüklenen araçlar var. Suyun boyunun, omuz hizasını geçtiği evlerde kurtarma çalışmaları yapmaya çalışıyoruz” dedi.
İtfaiyeciler, insanlara güvenli bölgelerde kalmaları konusunda uyarıda bulunarak, sadece gerekli hallerde itfaiye çağırmalarını ve şehir içinde dolaşmak yerine evlerinden çıkmamalarını önerdi. Şiddetli yağmurlar ayrıca pek çok bölgede yolların çökmesine, araçların sular tarafından sürüklenmesine neden olarak ciddi maddi hasara yol açtı. Çevre yollarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle şehirde yollar kapandı. Presidente Getlio şehrine ek olarak bölgede sellerden etkilenen 14 şehir daha var.
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