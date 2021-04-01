Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü

- Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü

- Yere çakılan planöre ait görüntüler

( BRASILIA ) BRASILIA

Kamera Uçak Kazası Şili Sağlık Ekipleri Trol 


- Brezilya'da bulunan Tangar da Serra Havalimanı'ndan kalkış yapan PR-ZJW tipi 2 kişilik bir planörün kalkışın hemen ardından yere çakılması nedeniyle uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde yer alan Tangar da Serra Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası can kaybı ile sonuçlandı. Tangar da Serra Havalimanı'ndan kalkış yapan PR-ZJW tipi 2 kişilik bir planör, kalkışın hemen ardından yere çakıldı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, planörde bulunan 1'i pilot 2 kişi kaza anında hayatını kaybettiği kaydedildi. Kaza sonrası olay ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda pilotun, planörün kontrolünü kaybetmesinin ardından kalkış pistine geri dönmeye çalıştığı, fakat çabalarının başarısız kalması sonucu planörün yere çakıldığı belirtildi. Kazanın şiddeti ise planöre müdahale eden ekiplerin kameralarına anbean yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement