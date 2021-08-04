- Brezilya’da özel jete yapılan operasyonda bin 304 kilogram kokain ele geçirildi



- Brezilya’nın Ceara eyaletinde bulunan Fortaleza Havaalanında Brezilya polisi tarafından TC-GVA kuyruk tescilli Türk iş jetine yapılan operasyonda, İspanyol yolcuya ait 24 valiz içinde bin 304 kilogram kokain ele geçirildi. Brezilya’nın Ceara eyaletinin başkenti Fortaleza’da bulunan Fortaleza Havaalanında Brezilya polisi tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Polis, TC-GVA kuyruk tescilli Türk iş jetine düzenlediği operasyon ile 60 yaşındaki İspanyol yolcuya ait olan 24 valiz içinde bin 304 kilogram kokain ele geçirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, uçağın Belçika’nın başkenti Brüksel’e gideceği aktarılırken, 24 bavulun her birinde 50 adet 1,2 kilogramlık poşetler halinde paketlenmiş halde toplam bin 304 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Uçağa ve uçaktaki tüm cep telefonlarına el koyulduğunu aktaran polis, uçakta bulunan İspanyol yolcu ile Türk vatandaşı olan 4 mürettebatın sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Polis, ifadelerinin alınmasının ardından mürettebatın serbest bırakıldığını, İspanyol yolcu ve Türk pilotun tutuklu bulunduğunu bildirdi. Fortaleza’daki Federal Polis merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Federal Polis temsilcisi Alan Ramos, denetleme sırasında federal polisin havaalanı personeli ile iletişime geçmek için bir ara uçaktan indiğini belirterek, “Polis inince, mürettebat ve yolcular kaçmak için motoru kapatmak yerine uçağın merdiveninden yukarı çıkmak için harekete geçtiler. Başından beri federal polis 24 ağır çanta taşıyan ve tutarsız cevaplar veren yolcunun tutumundan şüphelendi” dedi.

Havayolu şirketinden konuya ilişkin açıklama Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili ACM Havayolları’ndan yazılı açıklama geldi. Açıklamada, “ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos 2021 tarihinde Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır. Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı'na gümrük çıkışı için inişi gerçekleştirilmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı'na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda Brezilya Güvenlik Güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.



