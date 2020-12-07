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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Brezilya’da korona virüs vakaları artmaya devam ediyor - Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyonu aştı

- Brezilya’da korona virüs vakaları artmaya devam ediyor - Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyonu aştı

Brezilya’dan detay

( BRASILIA ) - Brezilya’da korona virüs vakaları artmaya devam ediyor- Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyonu aştı BRASILIA

Lyon 


- -Brezilya’da korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 6 milyon 603 bin 540’a yükseldi. Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Brezilya’daki vaka sayısı 6 milyon 603 bin 540’a yükseldi. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara göre son 24 saat içinde 26 bin 363 yeni vaka tespit edildi. Ülkede son 24 saatte 313 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, salgından ölenlerin sayısı ise 176 bin 962 oldu. Brezilya’da korona virüs pandemisinin başlamasından beri iyileşenlerin sayısı 5.8 milyon olarak açıklandı.
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