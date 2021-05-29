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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Brezilya’da hükümet karşıtı protesto - Protestocular, Bolsonaro’nun kafası şeklindeki balonu tekmeledi

- Brezilya’da hükümet karşıtı protesto - Protestocular, Bolsonaro’nun kafası şeklindeki balonu tekmeledi

Protestocuların Bolsonaro'nun kafası şeklindeki balonla oynaması

(RIO DE JANEIRO) - Brezilya’da hükümet karşıtı protesto- Protestocular, Bolsonaro’nun kafası şeklindeki balonu tekmeledi RIO DE JANEIRO

Devlet Başkanlığı Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Sokağa Çıkma Yasağı Hükümet Karşıtı 


- Brezilya’da hükümet karşıtları sokaklara dökülerek, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun görevden alınmasını talep etti. Göstericilerin Bolsonaro’nun kafası şeklindeki balonu tekmelemesi dikkat çekti. Brezilya’da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Covid-19 salgınını iyi yönetemediği suçlamaları ile senato tarafından “azil” soruşturmasıyla karşı karşıyayken, hükümet karşıtları da ülkenin farklı kentlerinde bir kez daha sokaklara döküldü. Bolsonaro'nun salgını ciddiye almaması ve gerekli tedbirleri uygulamaması nedeniyle 459 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu öne süren protestocular, Bolsonaro'nun görevden alınmasını talep etti. “Bolsonaro dışarı” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Sao Paulo ve Rio De Janeiro gibi büyük şehirlerin yanı sıra küçük şehirler ve kasabalarda da sokaklara indi. Salvador kentinde bir grup protestocunun, Bolsonaro’nun kafası şeklindeki balonu tekmelemeleri dikkat çekti. Bolsonaro eleştirileri dikkate almıyor Bolsonaro ise kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen Covid-19 tedbir ve kısıtlamalarına gerek olmadığı yönündeki ısrarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu, Rio de Janeiro'da düzenlenen bir mitingde binlerce destekçisi ile buluşan Bolsonaro, burada yaptığı konuşmada ulusal sokağa çıkma yasağı uygulamayacağına dair söz verdi. Bolsonaro 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Valiler ve belediye başkanları, herhangi bir bilimsel kanıt olmadan sokağa çıkma yasağı uyguladı ama biz, özgürlüğünüzü garanti altına almak için gereken tüm önlemleri almaya hazırız" dedi.
Başkanlıktan azil süreci başlayabilir Brezilya Senatosu tarafından kurulan komisyon, Bolsonaro hükümetinin korona aşılarını güvence altına alıp almadığının ve Covid-19 kısıtlamaları uygulamaya çalışan yerel liderlere baskı yapıp yapmadığına yönelik soruşturmaya devam ediyor. Soruşturma sonucunda Bolsonaro suçlu bulunursa devlet başkanlığı görevinden alınması gündeme gelecek.
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