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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Brezilya’da Covid-19’a Bağlı Ölümler 225 Bini Geçti

- Brezilya’da Covid-19’a Bağlı Ölümler 225 Bini Geçti

Brezilya’dan çeşitli görüntüler

( BRASILIA ) - Brezilya’da Covid-19’a bağlı ölümler 225 bini geçti BRASILIA

Lyon Sayılar 


- Brezilya’da korona virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 225 bin 143’e ulaştı. Dünya genelinde korona virüs salgınına bağlı en yüksek vaka ve can kaybı sayısının kaydedildiği ülkelerden Brezilya’da salgına ilişkin son veriler açıklandı. Brezilya’da son 24 saatte 25 bin 285 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 milyon 230 bin 16’ya ulaştı. Son 24 saatte 609 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 225 bin 143’e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana virüsten iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 77 bin 967 oldu. Öte yandan Brezilya, ABD ve Hindistan’ın ardından en yüksek korona virüs vaka sayılarının ve virüsle bağlantılı ölümlerin kaydedildiği 3. ülke konumunda.
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