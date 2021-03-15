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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Brezilya’da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü

- Brezilya’da akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü

-Tankerin patlama anı

Dera Karya Korkuluk Patlama Anı Sivil Savunma 

--Olay yerinden görüntüler

( BRASILIA ) BRASILIA

- Brezilya’da seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker yol kenarındaki korkuluklara çarpması sonucu patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Estrela’da bulunan BR 386 otoyolunun 350’inci kilometresindeki Arroio Boa Vista üzerindeki köprüde dün seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak devrildi. Tanker devrilmenin etkisi patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Federal Otoyol Polisi, (PRF) kazanın ardından yolu tamamen trafiğe kapatırken, yangını söndürmek üzere bölgeye Askeri itfaiye personeli, Devlet Çevre Koruma Vakfı'na (Fepam) bağlı acil durum ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri başka araçlar etkilenmezken, CCR ViaSul tarafından patlamının etkisi ile köprünün yapısında bozulma olup olmadığı incelenecek.
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