- Brezilya’da 18 şehirde Covid-19’dan ölenlerin anısına 500’er mum yakıldı



- Brezilya’da Covid-19 ölümlerinin yarım milyonu aşmasının ardından 18 şehirde salgında hayatını kaybedenleri anmak için 500’er mum yakılacak. Brezilya’da korona virüs salgınında can kaybı 501 bin 918’e ulaştı. Ülkenin 18 şehrinde salgında hayatını kaybeden yarım milyon kişiyi anmak amacıyla 500’er mum yakıldı. Farklı şehirlerde anma etkinliğine katılan vatandaşlar, soykırım ile suçladıkları Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun görevden alınması çağrısında bulundu. Articulaçao Respira Brasil isimli sosyal hareket tarafından düzenlenen anma etkinliği, hükümetten toplu aşılama ve gıda güvenliği talep etti. Bolsonaro, salgının başından bu yana Covid-19’u “küçük bir grip” diyerek küçümserken, virüsten kurtulmanın çaresini hastalığın herkese yayılarak toplum bağışıklığı sağlamakta olduğunu savunmaya devam ediyor. Brezilya Kongresi’nde ise Bolsonaro aleyhinde pandemiye karşı gerekli özeni göstermediği için “soykırım” suçlaması ile azli görüşülüyor. Öte yandan Rio De Janeiro kentinde yer alan ünlü Copacabana Plajı’nda ülkede Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişi dikilen 500 gül ile anılmıştı. Brezilya’da toplam vaka sayısı ise 17 milyon 927 bin 928’e ulaştı.

