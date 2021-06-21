Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Brezilya’da 18 şehirde Covid-19’dan ölenlerin anısına 500’er mum yakıldı

- Brezilya’da 18 şehirde Covid-19’dan ölenlerin anısına 500’er mum yakıldı

-Mumlu anma etkinliğinden görüntü

(RIO DE JANEIRO) RIO DE JANEIRO

Soykırım Hükümet Anma Etkinliği Aşılama Gıda Güvenliği 


- Brezilya’da Covid-19 ölümlerinin yarım milyonu aşmasının ardından 18 şehirde salgında hayatını kaybedenleri anmak için 500’er mum yakılacak. Brezilya’da korona virüs salgınında can kaybı 501 bin 918’e ulaştı. Ülkenin 18 şehrinde salgında hayatını kaybeden yarım milyon kişiyi anmak amacıyla 500’er mum yakıldı. Farklı şehirlerde anma etkinliğine katılan vatandaşlar, soykırım ile suçladıkları Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun görevden alınması çağrısında bulundu. Articulaçao Respira Brasil isimli sosyal hareket tarafından düzenlenen anma etkinliği, hükümetten toplu aşılama ve gıda güvenliği talep etti. Bolsonaro, salgının başından bu yana Covid-19’u “küçük bir grip” diyerek küçümserken, virüsten kurtulmanın çaresini hastalığın herkese yayılarak toplum bağışıklığı sağlamakta olduğunu savunmaya devam ediyor. Brezilya Kongresi’nde ise Bolsonaro aleyhinde pandemiye karşı gerekli özeni göstermediği için “soykırım” suçlaması ile azli görüşülüyor. Öte yandan Rio De Janeiro kentinde yer alan ünlü Copacabana Plajı’nda ülkede Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişi dikilen 500 gül ile anılmıştı. Brezilya’da toplam vaka sayısı ise 17 milyon 927 bin 928’e ulaştı.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement