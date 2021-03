- Brezilya’da 1 günde 100 bin yeni vaka

-Aşılamalar

-detay



( BRASILIA ) BRASILIA



- Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke olan Brezilya’da günlük bazda rekor vaka sayısı açıklandı. Ülke genelinde 1 günde 100 bin yeni korona virüs vakası tespit edildi. Dünya genelinde korona virüs salgını ve etkileri devam ederken Brezilya’dan korkutan açıklama geldi. Brezilya’da dün 100 bin korona virüs vakası tespit edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına göre, elde edilen korona virüs vaka sayısının sangının başından bu yana ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Günlük bazda rekorun kırıldığı ülkede toplam vaka sayısı 12 milyon 324 bin 765’e yükseldi. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 639 olarak açıklanmasıyla toplam can kaybı 303 bin 726’ya yükseldi. Salı günü açıklanan verilere göre, bir günde korona kaynaklı can kaybı 3 bin olmuştu. Şubat ayından bu yana korona virüs kaynaklı can kaybı sürekli olarak artış gösterdiği ülkede insanların sosyal mesafe kurallarına uymaması, mutasyonlu virüsün yayılım hızı ve aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesinin vaka ve can kaybı sayısında artışa neden olduğu ifade ediliyor.



loading...