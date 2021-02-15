Bozüyük'ün yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti

-Ana harterlerden görüntü

-Detay



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün akşamdan itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi, köy ve beldelerde etkili oldu. Aralıksız 24 saattir devam eden kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde kar kalınlığı 27 santimetreyi bulurken özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kaydedildi. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı 24 saattir aralıksız olarak devam ediyor. Yoğun bir şekilde gerçekleşen yağış sonrasında ilçe merkeziyle birlikte ilçeye bağlı köy ve beldeler beyaza büründü. Ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan köylerdeki kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği kaydedildi. İlçeye bağlı köy yollarının ulaşıma kapandığı ve İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca Karayolları ekipleri tarafından da çevre yolunda küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sürücülerin yaşanabilecek buzlanma olaylarına karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça araçlarıyla yola çıkmamaları istendi. Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının perşembe gününe kadar etkili olacağı öğrenildi. (İC-Y)



loading...