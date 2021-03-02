Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bozüyük'teki 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Bozüyük'teki 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Adliye görüntü

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Şüpheliler adliyeye getirilirken görüntü

( BİLECİK )- Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgilere göre; Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindeki şüpheliler üzerinde yapılan aramada 0.50 gram metamfetamin maddesi ile 1.25 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden alınan ifade ve yapılan tahkikatın ardından operasyonun derinleştirilmesiyle birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve materyaller ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan C.R.Ç. ve E.P. 'uyuşturucu madde ticareti yaptıkları' gerekçesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.R.Ç. tutuklanırken, E.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 şüpheli ise emniyetteki sorguların ardından serbest bırakıldı. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçenin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini söylediler. (İC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı