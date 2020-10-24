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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bozüyük’te korona denetimi

Bozüyük’te korona denetimi

Denetimlerde detay

Gesi Zabıta 

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( BİLECİK )- Bilecik Valisi Bilal Şentürk:- "Bu salgının önünü ancak tedbirlerle alabiliriz" BİLECİK

- Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Covid-19 Tedbirleri Denetimleri” kapsamında Bozüyük'te yapılan korona virüs denetimlerine katıldı.
Bilecik Valisi Şentürk beraberindekiler Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak korona virüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, denetimler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, gerek iş hayatında gerekse iş hayatı sonrasındaki sosyal ilişkilerden kaynaklı bir artış olduğunu, maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirterek denetimlerin yoğunlaştırıldığını ve vatandaşlardan da katılım beklediklerini söyledi.

Salgının bir rüzgâr gibi geldiğini vurgulayan Vali Şentürk “Bu salgının önünü ancak tedbirlerle alabiliriz. Bütün arkadaşlarımızın sağduyu ile hem kendimizi hem çevremizi seviyor isek kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Bu anlayışla hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.
Denetimlere Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Muzaffer Sandal, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, AFAD ve zabıta ekipleri katıldı.

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