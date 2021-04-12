Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor

Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor

Boş kasaları kamyondan indirilirken ve komyonete yüklenirken detay

Dera Salar Oyaca Hayvan Sokak Hayvanları 

-Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Eskişşehir temsilcisi Melek Özdoğan ile röportaj
-Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ile röportaj

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Merkez Bankasının ahşaptan bozuk para kasaları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürülüyor- HayKonfed Eskişehir Temsilcisi Melek Özdoğan;- "Merkez Bankamıza ulaştık ve kasalara talip olduğumuzu söyledik"- "Bozuk para kasalarını alıp sahipsiz hayvanlar için kulübeye dönüştürüyoruz" ESKİŞEHİR

- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği arasında başlatılan ortak bir çalışma ile Merkez Bankasının ahşaptan bozuk para kasaları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürülüyor. Türkiye Merkez Bankası Eskişehir Şubesinin katkı sağladığı projeyle beraber Merkez Bankasına gelen bozuk para kasaları, boşaltıldıktan sonra Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde sokak hayvanları için kulübelere dönüştürülmek üzere alındı. HayKonfed Eskişehir Temsilcisi Melek Özdoğan ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı önderliğinde Seyitgazi ve Sivrihisar Belediyesi ekipleri tarafından Merkez Bankasından alınan boş bozuk para kasaları ilçelere götürülmek üzere kamyonetlere yüklendi. Planlanan çalışmayla ilgili bilgi veren HayKonfed Eskişehir Temsilcisi Melek Özdoğan, sokak hayvanlarının yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korumak için kulübelere ihtiyaç olduğunu anlattı. Özdoğan, projenin nasıl ortaya çıktığından ve işleyişinden şu şekilde bahsetti: “Sahipsiz sokak hayvanlarının, kışın soğuk havalarda ve yazın kavurucu sıcaklarda barınma ihtiyaçları oluyor, dolayısıyla kulübe gereksinimi duyuyoruz. Bunun için Merkez Bankasıyla çok güzel bir proje başlatıldı. Bozuk para kasalarını alıp sahipsiz hayvanlar için kulübeye dönüştürüyoruz. Ocak ayında bir parti daha almıştık, bu kutular şehir çöplüğündeki mağdur hayvanlar için kulübe yapımında kullanıldı. Yine Merkez Bankası sağ olsun büyük bir duyarlılıkla gelen bozuk para kasalarının sahipsiz hayvanlara ulaştırılmasını istedi. Biz de bu defa Sivrihisar ve Seyitgazi’deki hayvanlarımız için kulübe yapımında kullanılmak üzere Sivrihisar ve Seyitgazi belediyelerimize ulaştıracağız. Onlar da kendi atölyelerinde kulübeye dönüştürüp uygun yerlere hayvanların kullanması için koyacaklar.” "Merkez Bankamıza ulaştık ve kasalara talip olduğumuzu söyledik" Proje için Merkez Bankasına ve ilgili belediyelere teşekkürlerini ileten Melek Özdoğan, projenin ilk hangi illerde yapıldığından da bahsetti; “Bu proje daha önce Trabzon ve Ankara’daki Merkez Bankasıyla ve oradaki yerel gönüllülerle birlikte yapılmıştı. Biz de bundan haberdar olduğumuzda Merkez Bankamıza ulaştık ve kasalara talip olduğumuzu söyledik, onlar da kasaları bize vermeyi kabul ettiler. Bu şekilde sahipsiz hayvanlarımıza kulübe yapabiliyoruz. Üstün duyarlılıkları için Merkez Bankamıza, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe’ye ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü’ye çok teşekkür ediyoruz, bütün şehirlerimize örnek olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
"Bu projenin herkese örnek olmasını diliyorum" Teşekkürlerini ve herkese örnek olmasını dileyen Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı ise, “Öncelikle Merkez Bankasına ve tüm ilçe belediyelerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu projenin herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement