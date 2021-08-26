Bozok yaylasında yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

-Havuzda yüzen çocuklar

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- YOZGAT



- Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye´nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkanı sunuyor. Bu kapsamda Yozgat’ta da kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar, yüzmenin ve spor yapmanın keyfini yaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7’den 77’ye herkes yüzme öğrenecek sloganı ile başlatılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Yozgat’ta da yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzlarının açılışı gerçekleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Bakanlık, portatif yüzme havuzlarıyla gençlerin ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına olanak sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği portatif yüzme havuzları, özellikle yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından oldukça ilgi görüyor. Pandemi sürecinde evde kalan ve tatile gidemeyen bir grup gençte yüzme antrenörleri ve cankurtaran eşliğinde havuza girerek yüzüp eğlenerek güneşin ve havuzun keyfini çıkardı. Portatif yüzme havuzlarıyla, gençlerin sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, kentteki sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek sporla tanışmaları hedefleniyor. Portatif havuzda yüzmenin keyfini yaşayan gençlerden Yaşar Koç, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ayarlamış olduğu proje ile yüzmeyi öğreniyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın sayesinde yüzmeyi öğreniyoruz. Yüzmeyi bilmeyen kalmasın” dedi.

Arda Çelik ise “Yozgat’ımızda deniz yok ama burada yüzmeyi bilmeyen kalmasın projesi kapsamında güzel şeyler çıkartıp yüzmeyi öğreniyoruz. Burada spor yapıyor ve eğleniyoruz. Bizim için de güzel bir anı oluyor. Denizimiz yok burada havuzda yüzüyoruz. Yüzmeyi bilmeyen kalmasın” şeklinde konuştu.

Yozgat Gençlik Ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da bakanlığın projesi ile Yozgat’ta yüzme bilmeyen bir kişi dahi bırakmayacaklarını söyleyerek “Bakanlığımızın yüzmeyi bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Bakanlığımız tarafından yaptırılarak ilimize gönderilen portatif havuzlarımızı kurduk. Mahallenin geçleri proje kapsamında yüzme öğrenmeye başladı.

Sporun tabana yayılmasında yetkili bir konuma getiririz buraları. Yüzme bilmeyen projesi kapsamında geçen yıl Yozgat’a verilen hedef 4 bin 500 kişiydi. Bu sene Yozgat’ımızda hiç yüzme bilmeyen kalmasın diye bu hedefimizi 7 bine çıkarttık. İnşallah Yozgat’ımızda yüzme bilmeyen bir kişi dahi bırakmayacağız” ifadelerine değindi.

