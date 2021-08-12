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Bozkurt’taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bozkurt’taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bozkurt’taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çöken binadan görüntüler

Sel Felaketi Aydın Felaket Dere Yatağı Aydın 

-Çöken binadan drone görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( ANKARA -ÖZEL-DRONE-2) ANKARA

- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
Çöken binalar havadan görüntülendi. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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