Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket...Namaz kılmak isteyen vatandaş için montunu yere serdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket...Namaz kılmak isteyen vatandaş için montunu yere serdi

Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket...Namaz kılmak isteyen vatandaş için montunu yere serdi

-Vatandaşın çektiği görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Polis Seccade Trafik Polisi Cep Telefonu 


- Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir trafik polisinin davranışı gönülleri fethetti. Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir trafik polisi namaz kılmak isteyen ancak seccadesi olmayan bir vatandaşa yardımcı oldu. Trafik polisi montunu çıkarıp yere sererek seccadesi olmayan vatandaşın namaz kılmasına yardımcı oldu. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (BC -
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı