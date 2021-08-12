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Bozkurt’ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bozkurt’ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü

Bozkurt’ta kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü

Kurtarma çalışmaları

( KASTAMONU )- Evlerinde mahsur kalanlar botlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı KASTAMONU

Bild Sel Felaketi Altın Felaket Sel 


- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ve yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki tahliyeler gece boyunca sürdü. AFAD ve JAK ekipleri, sel suları altında kalan binalardaki vatandaşları botlarla kurtarma çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri de ulaşabildikleri binalardaki insanları merdivenler aracılığı ile kurtardı. Sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları gece boyunca yakından takip etti.
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