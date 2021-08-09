Bozdoğan’daki orman yangını sürüyor

--Çalışmalardan görüntü



( AYDIN )- Hava müdahalesi sona erdi, karadan çalışmalar devam ediyor AYDIN



- Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve zirai alana da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kemer Barajı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopterle havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona erdi. Ekipler yangını söndürmek ve kontrol altına almak için gece karadan müdahaleye devam edecek. Bölgede bulunan vatandaşlarında çalışmalara destek verdiği öğrenildi. (OD-

