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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bozcaarmut Göleti buz tuttu

Bozcaarmut Göleti buz tuttu

-GÖLETİN DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENMESİ

( BİLECİK -ÖZEL-DRONE) BİLECİK

Hava Sıcaklıkları Uttu Yağan 


- Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz kış vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Bozcaarmut Göletinin buz tutması drone ile görüntülendi. Bilecik’in gözde mesire alanlarından olan ve hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Bozcaarmut Göletti ilçede yağan kar nedeni ile güzel bir görüntüye büründü. Bölgede hava sıcaklıklarının eksilere 25'lere kadar düşerken, gölet buz tuttu. Bu doğa harikası havadan drone ile görüntülenirken, güzelliği ile mest etti.
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