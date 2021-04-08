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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

çanakkale boğazından çalışan feribot seferlerinden genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Feribot Seferleri Çanakkale Boğazı Adala Akkale Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya bazı yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli'den saat 11:00 ve 15:00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır”
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