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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine şiddetli poyraz fırtınası engeli

Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine şiddetli poyraz fırtınası engeli

çanakkale boğazında sefer yapan feribotlardan detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

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- Çanakkale’de, şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri yapılamıyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Meteorolojiden fırtına uyarısı Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizindeki fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Ege Denizinde rüzgarın; Kuzey Ege ile Güney Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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