Bozcaada seferlerine fırtına engeli

-geyikli sahilindeki dalgalardan detay

-dardanos sahilinden detay

-çanakkale boğazındaki feribot seferlerinden detay

-detay görüntüler



( ÇANAKKALE )- Ege Denizinde fırtına uyarısı ÇANAKKALE



- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00 ve Geyikli'den saat 15.00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısıÖte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizindeki fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Ege Denizinde rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.



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