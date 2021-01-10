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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

arşiv görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Feribot Seferleri Adala Akkale Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “11 Ocak Pazartesi günü olumsuz hava koşullarından dolayı, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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