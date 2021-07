Bozcaada’da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi kayboldu

-bozcaada belediye başkanı hakan can yılmaz ın telefon görüşmesi detayı

- Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi kayboldu. Olay, dün 17.00 sıralarında Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı’nda meydana geldi. Bozcaada’da yaşayan Emin Atik Meral(54), eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve ardakaşı Özcan Tarımcıoğlu ile birlikte plaja geldi. Balık avlamak için zıpkınla denize giren Emin Atik Meral, yaklaşık 2,5 saat boyunca sudan çıkmayınca endişelenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Bozcaada Kaymakamlığına vekalet eden Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına belediye ekipleri ile adada yaşayan vatandaşlar da tekneleriyle destek verdi. Talihsiz adamın arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.