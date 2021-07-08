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Bozcaada’da çamlık yangını
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bozcaada’da çamlık yangını

Bozcaada’da çamlık yangını

olay yerinden detay

Sosyal Medya Çamlık Orman Alanı Orman Yangını Helikopter 

-helikopterin ayazma plajından su alması detayı
-helikopterden yangın bölgesi çekimi
-vatandaşların çektiği detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Kuzey Ege’nin tatil cenneti olarak anılan Çanakkale’nin Bozcada ilçesinde çamlı alanda yangın çıktı. Yangın bugün saat 15.00’da Bozcaada ilçesi Pavli Çamlığı’nda meydana geldi. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği Bozcaada 395 nolu bölmede orman alanından duman çıktığı ihbarı üzerine, hava ve kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. İlk müdahale yerel unsurlar tarafından saat 15:05’de yapıldı. Yangın ihbarı ile birlikte hava araçları Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri ve İzmir uçağı olay yerine gönderildi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli paylaşımında; “Bozcaada’da saat 15.00’te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerine yer verdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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