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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu

karaya oturan gemiden görüntü

Deniz Kirliliği Akkale Trol 

-detaylar

( ÇANAKKALE -GÖRÜNTÜ-1) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi dümen arızası sebebiyle karaya oturduMarmara Ereğlisi'nden Aliağa'ya gittiği öğrenilen 70 metre boyundaki Banu-S isimli gemi dün gece yarısı dümen arızası sebebiyle Bozcaada'nın doğusundaki taş Adası'nda karaya oturdu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli Kurtarma Romorkörü ile bir hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildiEkiplerin yaptığı ilk kontrolde herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı, can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.
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