Bozacının karlı sokaklarda ekmek mücadelesi

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( İSTANBUL ) -- Bozacı: "Boza soğukta daha güzel satılıyor" İSTANBUL



- Bağcılar'da bozacı, yoğun kara rağmen satış yapmak için sokaklara çıktı. Soğuk havada işinin başında olan bozacı Doğukan Cırcır, "Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Boza soğukta daha güzel satılıyor" dedi.

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü başlayan kar yağışı etkisi arttırarak sürüyor. Soğuk havada geleneği bozmayan bozacılar ise zor şartlar altında işlerine devam ediyor. Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde bozacılık yapan Doğukan Cırcır, yoğun kar yağışı altında soğuk havada boza geleneğini sürdürüyor. "Mevlam bembeyaz yaptı her yeri" Olumsuz hava koşullarına rağmen gece saatlerinde sokak aralarında boza satan Cırcır işinin zor olduğunu söyleyerek, "Şükürler olsun. Mevlamız bir anda bembeyaz yaptı her yeri. Çok zor bir iş ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası" ifadelerini kullandı. "Allah ne kadar nasip ederse o kadar oluyor" 3 senedir bozacılık yapan Cırcır, işlerinin seyrek olduğunu belirterek, "Talep bazen oluyor, bazen olmuyor. Allah ne kadar nasip ederse o kadar oluyor. Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Soğukta boza daha güzel satılıyor" şeklinde konuştu.

(HES- İD-HK-



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