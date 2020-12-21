Boynundan vurulan köpeğin imdadına Başakşehir Belediyesi ekipleri yetişti

-Baygın haldeki köpekten görüntü

-Köpeğin veterinere getirilmesi

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( İSTANBUL )- Acı içinde kıvranan köpek yapılan müdahaleyle hayata döndü İSTANBUL



- Başakşehir’de silahla vurulduktan sonra boş bir araziye atılan yaralı köpek, Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veterinerlerin başarılı operasyonuyla hayata döndürüldü. Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını Başakşehirli hayvanseverlerle birlikte aralıksız sürdürüyor. Kayabaşı Mahallesi’nde boş bir arazide yaralı halde bulunan bir köpek bulunduğunu fark eden hayvanseverler, Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleriyle iletişim kurarak yarım istedi. Boynundan silahla vurmuşlar Kısa sürede olay yerine ulaşan Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleri, zavallı köpeğin boynundan silahla vurulduğu ve ölüme terk edildiğini tespit etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralı köpek, daha sonra Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürüldü. Başarılı bir operasyonda hayata tutundu Hemen ameliyata alınan yaralı köpek, ameliyatın ardından müşahede alanına alındı. Silahla vurularak ölüme terk edilen yaralı köpeğin ameliyatının başarılı geçtiği ve kısa süre içerisinde yeniden eski sağlığına kavuşacağı belirtildi. Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleri, yaralı köpeğe özel kulübe tahsis ederek mama ve su ihtiyaçlarını da karşıladı. (YM-



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