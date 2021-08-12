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Boynundan giren mermi ile ağır yaralandı, kendisini çeken gazetecilere ''çekme abi ya'' dedi
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Boynundan giren mermi ile ağır yaralandı, kendisini çeken gazetecilere ''çekme abi ya'' dedi

Boynundan giren mermi ile ağır yaralandı, kendisini çeken gazetecilere ''çekme abi ya'' dedi

Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) - Günlük dairede tartışma kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı BURSA

- Bursa'da günlük dairede çıkan silahlı kavgada boynundan giren mermi ile ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Atarük Cadddesi'nde apart dairede Ali Zümbül (28) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Ali Zümbül, tabancadan çıkan ateş sonucu boynundan ağır yaralandı. Binadakilerin silah seslerini duyması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından Zümbül, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Zümbül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Boynundan giren mermi ile ağır yaralanan Zümbül'ün kendisini çeken gazetecilere ''Çekme abi ya'' demesi dikkat çekti.
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