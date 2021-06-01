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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Görüntü Sıralaması

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Hassasiyet Hayvan 

-Karganın ağaçta mahsur kalması
-İtfaiye ekibinin müdahale etmesi
-Karganın ağaçtan kurtarılması
-İtfaiye ekiplerinin kargayı kurtarıp doğaya salması

( BİTLİS -ÖZEL) BİTLİS

- Bitlis’te sokağa atılan maske ipinin boynuna dolandığı kargayı boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı. Bitlis merkeze bağlı TOKİ 2. Etaptaki bir ağaçta maske ipi boynuna dolanan kargayı gören vatandaşlar hemen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boynuna maske ipi dolandığı için mahsur kalan karga için hemen itfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıktı. İtfaiye eri hemen karganın boynuna dolanan maskeyi çıkardıktan sonra hayvanın yaşayıp yaşamadığına baktı. Karganın yaşadığını gören itfaiye eri, telef olmaktan kurtardığı kargayı doğaya saldı. Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, gelen ihbar üzerine TOKİ 2. Etapta karganın ağaçta mahsur kaldığı bilgisini aldıklarını belirterek, “Olay yerine gittiğimizde karganın boğazına maske ipi dolandığı ve boğulmak üzere olduğunu tespit ettik. İtfaiye ekibimizin müdahalesi sonucu ağaçtan indirilen karganın boğazındaki maskeyi keserek doğa saldık” dedi.
Mahalle sakinleri ise hemen olay yerine giden ve büyük bir hassasiyetle karganın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (VO-MSA-Y)
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