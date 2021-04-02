Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeğin yardımına bekçiler koştu

Boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeğin yardımına bekçiler koştu

Vatandaş tarafından çekilen görüntü

Karya Köpek Cep Telefonu 

-Bekçi ekiplerin köpeğin boynundaki tenekeyi çıkartması
-Boynundaki tenekeden kurtulan köpeğin, bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösterisi

( SAKARYA )- Tenekeden kurtulan köpekten bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösterisi SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde boynuna plastik kelepçe ile teneke bağlanan köpeğin yardımına bekçi ekipleri yetişti. Boynundaki tenekeden kurtulan köpeğin, kendisini kurtaran bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösterisinde bulunması ise görülmeye değerdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mahalle Bekçileri Serdivan ilçesinde devriye attıkları esnada boynuna teneke bağlanan bir köpeği fark etti. Köpeğin boynuna plastik kelepçe ile bağlanan teneke bekçi ekiplerince çıkartıldı. Boynundaki tenekeden kurtulan köpeğin, kendisin kurtaran bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösterisinde bulunması görülmeye değerdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaş görüntülerde, “Bu güzel arkadaşımıza, kendini bilmez birisi maalesef böyle bir şey yaparak, plastik kelepçe ile kelepçelemiş. Bekçi kardeşlerimiz sağ olsunlar, arkadaşımıza yardımcı oldu” ifadelerine yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement