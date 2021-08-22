Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Boynuna ip bağladı 3 katlı inşaatın üzerine çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Boynuna ip bağladı 3 katlı inşaatın üzerine çıktı

Boynuna ip bağladı 3 katlı inşaatın üzerine çıktı

İnşaatın üzerine çıkan kişiden genel ve detaylar

Polis Altın Sağlık Ekipleri Irak Trol 

-Sağlık ekiplerin binanın altına strafor yığması detaylar
-Polislerin ikna etmesi detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı bir inşaatın üzerine çıktı. Boyuna bağladığı ipi inşaat demirlerine bağlayan genç adamı polis ikna ederek aşağı indirdi. Kars’ın Susuz ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın üzerine çıkan ve kimlik bilgileri örenilemeyen bir kişi polis ve 112 ekiplerini seferber etti. İnşaat üzerinde genç adamı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olası bir durum için hazır da bekledi. Bir süre aşağıdan genç adamı ikna etmeye çalışan polis, daha sonra binanın üzerine çıktı. Genç adamla bir süre sohbet eden polis başarılı bir şekilde genç adamı intihar etmekten vazgeçirerek aşağı indirdi. İlk kontrolleri bölgede bulunan sağlık ekiplerince sapılan genç adam daha sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Amirliği’ne getirildi.
Burada ifadesi alınan genç adam daha sonra serbest bırakıldı. Genç adamın neden intihar etmek istediği ise bilinmiyor. KRS-
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı