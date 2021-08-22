Boynuna ip bağladı 3 katlı inşaatın üzerine çıktı

-Sağlık ekiplerin binanın altına strafor yığması detaylar

-Polislerin ikna etmesi detaylar



( KARS ) KARS



- Kars’ta bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı bir inşaatın üzerine çıktı. Boyuna bağladığı ipi inşaat demirlerine bağlayan genç adamı polis ikna ederek aşağı indirdi. Kars’ın Susuz ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın üzerine çıkan ve kimlik bilgileri örenilemeyen bir kişi polis ve 112 ekiplerini seferber etti. İnşaat üzerinde genç adamı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olası bir durum için hazır da bekledi. Bir süre aşağıdan genç adamı ikna etmeye çalışan polis, daha sonra binanın üzerine çıktı. Genç adamla bir süre sohbet eden polis başarılı bir şekilde genç adamı intihar etmekten vazgeçirerek aşağı indirdi. İlk kontrolleri bölgede bulunan sağlık ekiplerince sapılan genç adam daha sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Amirliği’ne getirildi.

Burada ifadesi alınan genç adam daha sonra serbest bırakıldı. Genç adamın neden intihar etmek istediği ise bilinmiyor. KRS-

