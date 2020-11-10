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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

Böyle canilik görülmedi: Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

-YARALILARIN OTOMOBİLDEN ÇIKARILMASI

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Irak Trol 

--YARALILARIN AMBULANSA TAŞINMASI
--POLİS EKİPLERİNDEN DETAYLAR
--112 EKİPLERİNDEN DETAYLAR
--İTFAİYE EKİPLERİNDEN DETAYLAR

( KAYSERİ ) -- Çarpıp kaçtı ama düşen plakasını hesaba katmadı KAYSERİ

- Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası yakayı ele vermesini sağladı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 CAG 434 plakalı otomobil, 38 AED 496 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 38 AED 496 plakalı otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı. Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
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