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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü

Boya ustası mesaisinin ilk gününde ölümden döndü

-Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Nadan Polis Ekipleri 

--Yaralı adamın yerde yatması detay
--Vatandaşların müdahalesi detay
--112 ekipleri müdahalesi detay
--Hastaneye kaldırılması detay
--Binadan detay
--Röp

( ANTALYA ) - (ÖZEL)- Dengesini kaybeden adam birinci kattan zemine çakıldı ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde 3 katlı binanın dış cephesini boyayan adam, mesaisinin ilk gününde birinci kattan zemine çakılarak ölümden döndü. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen adam hastanede tedavi altına alındı. Olay Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi 1063 Sokak üzerinde gündüz saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın dış cephesini boyayan Sinan Dalkıran (43), iskele üzerinde boya yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine çakıldı. Gelen sesler üzerine binanın yanına koşan vatandaşlar adamı acı içerisinde yer yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve 155 polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, özel bir hastaneye kaldırıldı. Düşme sonucu vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen adamın bugün işe başladığı öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi, “Birinci kata ayağını basmış. Sonra da düşmüş. Durumu şuan iyi. Hastaneye gitti. Bugün başlamıştı, başlarına bu geldi. Dikkatsizlikten dolayı oldu” sözlerine yer verdi. (EG-
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