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Boya fabrikasında korkutan yangın
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Boya fabrikasında korkutan yangın

Boya fabrikasında korkutan yangın

Yanan fabrikadan detay

Fabrika Yangın Gökyüzü Gesi Boya Fabrikası 

-Ekiplerden detay

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekbinin sevk edildiği yangın devam ediyor.Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arkim Boya Fabrkasında henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatleride yangın başladı.
Alevlerin ve dumanın gökyüzüne yükseldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekbi gönderildi.Neden çıktığı henüz ogrenilemeyen yangınında ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı belirtilirken yagını söndürme çalışmları devam ediyor.
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