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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Botanik profesörü korona virüse yenik düştü

Botanik profesörü korona virüse yenik düştü

Cenaze namazı

Şifalı Bitkiler Profesör Şifalı Bitki Cenaze Namazı Alabalık 

-camiden görüntü
-kalabalık
-ölen profesörün arşiv görüntüsü

( BURSA )- Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Malyer, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü kendi üniversitesinin hastanesinde hayatını kaybetti- Profesör Malyer, sosyal mesafeli cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi BURSA

- Türkiye alerjik polen takviminin oluşmasında emeği bulunan, şifalı bitkiler üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla adını Türkiye'ye duyuran Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hulusi Malyer korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Profesör Malyer, sevenleri, mesai arkadaşları ve yakınlarının da katıldığı sosyal mesafeli cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi.
10 gün önce korona virüs sebebiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Malyer bugün hayatını kaybetti. 66 yaşındaki 2 çocuk babası Profesör Malyer'in cenaze namazı Hamitler Mezarlığı Celal Karakaş Camisi'ne getirildi.
Burada yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Profesör Hulusi Malyer, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye'nin alerjik polen takviminin oluşmasında emeği olan, lavanta, karabaş otu, defne yaprağı gibi bitkiler hakkında önemli çalışmalara imza atan Profesör Malyer, Bursa ve Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği üzerine araştırmalarıyla tanınıyordu.
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