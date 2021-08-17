Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Botan Çayı’nda mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Botan Çayı’nda mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

- Botan Çayı’nda mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

- Mahsur kalan balıkçıların kurtarılma anı (amatör görüntü)

( SİİRT ) SİİRT

Mahsur Kaldı Jandarma Amatör Yükselen 


- Siirt’te balık yakalamak için girdikleri Botan Çayı’da mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı’nda yaşandı. Balık tutmak için çaya giren Mustafa Polat ve Şerif Polat, Kirazlık Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla yükselen suda mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sek edildi. Ekipler, mahsur kalan 2 balıkçıyı bulundukları yerden kurtardı. Mustafa ve Şerif Polat, kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti. (SD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı