Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Boston Dynamics Robotları Yeni Yıl Dansı İle Hayran Bıraktı

- Boston Dynamics Robotları Yeni Yıl Dansı İle Hayran Bıraktı

Robotların dansı

( BOSTON ) - Boston Dynamics robotları yeni yıl dansı ile hayran bıraktı BOSTON

Robotlar Dans Gösterisi Forma Yeni Yıl Irak 


- Ürettiği robotlar ile adını duyuran Boston Dynamics'in robotları, yeni yıl için yayınlanan videoda dans performansı ile hayran bıraktı. ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'in robotları, yeni yılı dans performansı ile kutladı. Şirket, en gelişmiş Atlas, Spotmini ve Handle robotlarının dans gösterisine ilişkin video yayınladı. “Do you Love Me” şarkısı ile dans eden robotlar takdir topladı. ABD’li şirket yeni yıla sayılı günler kala yayınlanan mesajında, “Daha mutlu bir yıl olması umudumuzla yeni yılı kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi. Boston Dynamics'ten herkese mutlu yıllar” ifadelerine yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement