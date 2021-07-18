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Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Bostancı'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Polis ekipleri

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Evrak kontrol
-Araçlar
-Motosikletler
-Denetim

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bostancı'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerine kask ve evrak kontrolü yapıldı. Bostancı'da trafik ekipleri Bostancı Meydan üzerinde motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosikletli sürücülere kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimde motosiklet sürücülerinin gerekli evraklarının tam olduğu ve kurallara uyduğu görüldü.

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