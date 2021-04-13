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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı

- Bosnalı General Divjak, son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze töreninden görüntüler

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

Şehir Tiyatrosu Anma Töreni Resmi Tören Muhabir Cesar 


- Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta Bosna halkını savunan General Jovan Divjak geçtiğimiz Perşembe günü 84 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosna halkını savunan General Jovan Divjak geçtiğimiz Perşembe günü 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Bosna halkının kalbinde özel yeri olan General Divjak, resmi anma töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Sarayevo’daki şehir tiyatrosunda yapılan resmi törenin ardından General Divjak, Bara'da bulunan mezarlığa defnedildi. Resmi anma törenine Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç, Bosna Hersek Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Pociç ile birçok tanınmış isim katıldı.
Divjakin torunu olan Gregor için veda mektubu okurken, Divjak son yolculuğuna “Bella Cao! “şarkısıyla uğurlandı. Mehmed Agiç ise yaptığı konuşmada, “Divjak bizim için insanın en güzel özelliklerini barındıran bir örnek oldu, bir asker ve insan olarak Bosna’ya olan tüm görevlerini yaptı” dedi.
Eski savaş muhabirlerinden Ariyana Saraçeviç-Hela ise, “Onun hayat sloganı eğitim, kültür, sanat, iyilik, cesaret ve toplumun gücüdür, bizim seni sevdiğimizi unutma” ifadelerini kullandı.
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